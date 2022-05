„Suntem hotărâți să continuăm reformele”. Maia Sandu s-a întâlnit cu ambasadorii statelor membre ale UE acreditați în Moldova

11:50

Regiunea Herson din Ucraina, aflată sub ocupaţia armatei ruse, a trecut la ora Moscovei, a declarat pentru RIA Novosti Kirill Stremousov, adjunctul șefului administrației militaro-civile a regiunii. „Moscova este centrul timpului în regiunea Herson", a declarat el pentru RIA Novosti. Potrivit acestuia, începând cu acest an, regiunea nu va mai trece la ora de iarnă, așa […]