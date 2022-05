PRO Moldova cere demisia a trei miniștri din Guvernul Gavrilița

13:50

Martorii în dosarul în care Vlad Filat a fost condamnat pentru corupere pasivă confirmă că Ilan Şor a fost obligat şi ameninţat de fostul premier să cumpere datorii ale BEM. Este vorba de mărturii ale fostului guvernator al Băncii Naţionale, Dorin Drăguţanu, şi al fostului secretar general al Guvernului şi fost preşedinte al Consiliului de [...]