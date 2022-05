Tenismenul Rafael Nadal a obtinut o victorie dificila, in cinci seturi de joc, in fata lui Felix Auger-Aliassime si s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros - VIDEO

Tenismenul Rafael Nadal a obtinut o victorie dificila, in cinci seturi de joc, in fata lui Felix Auger-Aliassime si s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md