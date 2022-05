Cei care obțin venituri de la darea în locațiune a bunului imobil prin intermediul Booking, Airbnb și altele, în atenția SFS

07:20

Drama unei mame a cărei unică fiică a fost ucisă, fiind stropită cu acid la comanda fostului iubit: „Atunci am murit și eu” Singura fiică i-a fost ucisă cu sânge rece, în 2014, după ce fostul ei iubit i-a plătit 1000 de euro unui alt individ ca s-o stropească cu acid. La opt ani de la tragedie, femeia spune că durerea e aceeași ca în prima zi și că nu e zi să nu-și plângă copilul. „Atunci am murit și eu. Nu e minut să nu mă gândesc la ea. Mă trezesc dimineața - plâng. Cobor pe scări - plâng. Mă...