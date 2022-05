Șapte localități din țara noastră și-au ales ieri primarii. Cine sunt aceștia

16:10

Pe data de 24 mai 2022 a avut loc deschiderea oficială a filialei Vibe Academy Cahul. Aceasta este o întreprindere socială ce vine să ofere cursuri de IT și Robotică pentru copii cu vârsta cuprinsă între 5-17 ani. Vibe Academy își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor IT a copiilor