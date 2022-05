Măsuri de eficiență energetică, implementate la grădinița și gimnaziul din satul Ciorești, Nisporeni

08:30

Șeful Poliției de Frontieră spune că 38 de polițiști de frontieră își așteaptă deciziile instanțelor de judecată, fiind acuzați de mai multe ilegalități comise la locul de muncă. Rosian Vasiloi spune că de la preluarea mandatului de șef al Poliției de Frontieră accentul este pus, în special, pe prevenirea actelor...