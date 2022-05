FOTO Zelenski a vizitat pentru prima dată liniile frontului din afara Kievului

15:20

Biroul Național de Statistică informează că numărul de decese înregistrate în anul 2021 a fost de 45 437 de cazuri, fiind în creștere cu 4721 de cazuri (sau cu 11,6%) față de anul 2020. În anul 2021, rata mortalității generale a constituit 17,4%, fiind în creștere cu 2.0 p.p. față de anul 2020. Analiza pe sexe a […]