(foto) Își redeschid ușile după 20 de ani: Două grădinițe din capitală își vor relua activitatea din septembrie

McDonald’s Rusia a înregistrat mai multe posibile noi nume de brand pentru firmele care vor prelua restaurantele lăsate în urmă de compania americană. Restaurantele rusești s-ar putea numi „Fun and Tasty” sau „The Same One”, relatează Reuters. Compania americană a anunțat că au fost înregistrate mai multe mărci la agenția Rospatent din care urmează să aleagă printre care și „Just Like That” sau „Open Checkout”, scrie digi24.ro.