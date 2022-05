Dodon promite să publice un document, după ce se va consulta cu avocații: „… veți vedea…”

11:00

Statele Unite planifică să includă lansatoare de rachete multiple HIMARS în următorul pachet de arme pentru Ucraina. Administrația Biden a aprobat trimiterea de lansatoare de rachete multiple cu rază lungă de acțiune în Ucraina, scrie The New York Times. Este posibil ca transferul să fie anunțat săptămâna viitoare, a declarat un oficial, sub anonimatului. Pachetul […] Articolul SUA continuă să înarmeze Ucraina. Administrația Biden a aprobat trimiterea lansatoarelor de rachete cu rază lungă apare prima dată în Realitatea.md.