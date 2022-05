Nutriționist: Nu preparați carnea direct pe grătar. Arsura poate fi toxică

16:10

Girls in STEM Moldova este în căutare de tinere energetice și creative pentru al doilea program de voluntariat din cadrul organizației. Dacă ai vârsta cuprinsă între 15-18 ani, cunoști limba engleză și română la nivel intermediar, vrei să faci o schimbare în comunitate și ești interesată de domeniul STEM, ești așteptată în echipă! Girls in STEM […]