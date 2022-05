„Nu poate fi presa mai rapidă decât SIS-ul”. Dodon NU crede că Sandu a aflat din presă despre arestarea sa

13:30

Președinta R. Moldova Maia Sandu a comentat pe 27 mai declarațiile oficialilor britanici și americani, cu privire la consolidarea țării din punct de vedere al apărării. „Nu am avut discuții concrete. Am văzut și eu declarații în presă. R. Moldova este o țară neutră, pașnică, nu vrea să atenteze la suveranitatea altei țări. În același […] The post Maia Sandu: Moldova are un sector de apărare destul de slab și acesta trebuie fortificat appeared first on NewsMaker.