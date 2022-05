Real Madrid a câştigat pentru a 14-a oară Liga Campionilor

12:30

Așa-numitul legislativ din regiunea transnistreană, într-o sesiune plenară extraordinară, l-a aprobat pe Alexandr Rozenberg la funcția de premier. O ședință în acest sens a avut loc astăzi, scrie presa din regiune. Sursa mai declară că candidatura lui Rozenberg a fost propusă ieri de Vadim Krasnoselski. Anterior, numitul a fost ministru al Agriculturii și Resurselor Naturale în […]