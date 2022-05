The Guardian: Rușii au frat peste 2.000 de opere de artă din Ucraina

13:00

Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a publicat pe contul său de Twitter un video care arată folosirea de către ruși a armelor termobarice. „Unii parteneri evită să dea armele necesare din cauza fricii de escaladare. Pe bune?”, scrie Podoliak. This is Solntsepek flamethrower system. Some partners avoid giving the necessary weapons because …