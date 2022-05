Mesajul Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune referitor la interzicerea utilizării toponimicului Chișinău din denumirea postului Radio Chișinău

10:55

Forțele ruse au început să atace direct orașul Severodonețk, chiar dacă nu au reușit încă să încercuiască complet această localitate. Trupele ruse s-au comportat, până acum slab în luptele urbane de-a lungul întregului război și nu vor putea avansa rapid în Severodonețk, se arată în cea mai recentă analiză a operațiunilor militare din Ucraina, realizată de Institutul pentru Studii ale Războiului (Institute for the Study of War - ISW).