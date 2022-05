Pacienții cu variola maimuței ar trebui să evite contactul cu rozătoarele

16:10

Deputatul Marina Tauber are interdicție de părăsire a țării pe un termen de 60 de zile Deputatul Marina Tauber are interdicție de părăsire a țării. Aceasta a fost pusă sub acuzație într-un dosar din genericul „Frauda Bancară". Deputata Marina Tauber a fost citată astăzi la Procuratura Anticorupție, unde i s-a înaintat învinuirea referitor la capetele de acuzare pentru care i-a fost ridicată imunitatea ieri în Parlamentul Republicii Moldova. Aceasta este învinuită în dosarul denumit generic „Frau...