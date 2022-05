Tot ce trebuie să știi despre căpușe și cum te protejezi de ele. Doar 10 % dintre toate speciile au capacitatea de a transmite boli

09:00

Girls in STEM Moldova este în căutare de tinere energetice și creative pentru al doilea program de voluntariat din cadrul organizației. Girls in STEM este un proiect care are scopul de a spori interesul pentru științele reale în rândul tinerelor, și de a oferi susținere și ghidare fetelor care sunt pasionate de STEM.