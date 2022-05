Cavaleria ucraineană de ultimă generație folosește în luptă biciclete electrice

11:50

Născută la 5 mai 1990 în satul Cărpineni din raionul Hîncești. Are specialitatea de inginer în industria textilă și din piele. A muncit doi ani în Franța. Actualmente este specialistă în comunicare și organizarea evenimentelor. A început o nouă săptămână cu noi forțe, cu noi idei, gânduri …activități. Diminețile mele încep la orele 6 :00 când sună alarma soțului, apoi pînă la 7:45 am timp să mai adorm o dată. Mă trezesc cu gândul mulțumitor că am mai avut șansa să mai văd lumina zilei, mulțumind...