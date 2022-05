Cel puțin 31 de oameni au murit într-o busculadă la o biserică din Nigeria. Preoții anunțaseră că se dau ajutoare

12:10

Timp de 22 de zile a salvat vieți în Mariupol. Paramedicul Serghei Cernobrîveț a plecat din oraș abia atunci când trupele ruse le-au interzis medicilor să se deplaseze la chemări. Acesta are 24 de ani, iar despre eroismul său a aflat și președintele Ucrainei Vladimir Zelenski, care l-a menționat într-un discurs. Acum, Serghei se pregătește […] VIDEO „Era o fetiță de 7 ani cu o gaură în piept și se vedea cum îi bate inima". Povestea unui paramedic din Mariupol