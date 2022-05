Petro Poroşenko spune că i s-a refuzat ieşirea din Ucraina

08:30

BERBECS-ar putea sa te simti ca si cum te-ai scufunda intr-un vortex emotional. Ai grija sa nu presupui ca lucrurile sunt ale tale cand nu sunt cu adevarat. Este important sa nu acuzi pe cineva ca este un hot cand nu ai fapte care sa sustina aceasta afirmatie. Mentinerea lucrurilor in echilibru poate fi dificila, avand in vedere cantitatea mare de sensibilitate emotionala din aer in acest mome