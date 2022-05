Fostul președinte al Ucrainei a încercat să iasă din țară printr-un punct de frontieră cu Polonia, însă fără succes

10:00

Comisia Națională de Examene a aprobat lista candidaţilor cărora li se acordă nota „10" (zece) din oficiu la proba de examen la limba străină din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea 2022. Astfel, în acest an, 1596 de elevi vor obține nota „10" din oficiu. De aceste facilități beneficiază candidații care au susținut, pe parcursul învăţământului