Un bărbat din India și-a hărțuit soția până a făcut-o să se sinucidă, nemulțumit de zestrea primită la nuntă de la părinții acesteia

20:30

Marina Tauber, deputat al Partidului ŞOR, a fost pusă sub învinuire în dosarul „Frauda Bancară” şi nu are voie să părăsească Republica Moldova pentru 60 de zile. Asta după ce ... Post-ul Marina Tauber a fost pusă sub învinuire în dosarul „Frauda Bancară” şi nu are voie să părăsească Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.