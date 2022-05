NewsMaker are o nouă structură de acționariat. Proiectul va continua să fie coordonat de echipa redacțională

17:30

Jurnaliștii ucraineni au depistat că Gleb Erve, corespondentul RIA Novosti, care se află în Ucraina pentru a reflecta luptele militare, are tatuaje cu simboluri naziste și fasciste, informează Novaya Gazeta cu trimitere la Kievskaya pravda 2.0. View this post on Instagram A post shared by GLEB ERVE / ГЛЕБ ЭРВЬЕ (@gleberve) Pe pagina sa […] The post Unul dintre corespondenții RIA Novosti din Ucraina are tatuaje cu simboluri fasciste și naziste appeared first on NewsMaker.