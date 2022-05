Consiliul Superior al Magistraturii a respins astăzi sesizarea procurorului general interimar în privința lui Oleg Melniciuc

20:40

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Andrei Spânu, susține că nu are vrea să facă o legătură între solicitarea Moldovagaz de majorare a tarifului… The post Este sau nu vreo legătură între solicitarea Moldovagaz de majorare a tarifului la gaz și reținerea lui Dodon – Ce spune Andrei Spânu appeared first on Politik.