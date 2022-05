Blinken schimbă macazul și numește cine este cea mai serioasă amenințare la actuala ordine internațională

11:10

Consiliul Superior al Procurorilor este in deliberare după ce a audiat raportului Comisiei de Evaluare a Procurorului General suspendat, Alexandr Stoianoglo. În cuvântul de încheiere Alexandr Stoianoglo a spus că ”membrii CSP cunosc că niciodată nu am promovat o persoană loială mie, declară Alexandr Stoianoglo. Și Dvs cunoașteți oamenii pe care i-am promovat. Arătați măcar un exemplu când eu am promovat oameni loiali mie. Noi am făcut împreună foarte multe lucruri bune – mă refer și la asigurare...