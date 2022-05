Nicu Popescu: Guvernul discută, dar nu a decis dacă acceptă arme letale NATO

07:20

Fostul președinte Igor Dodon a reacționat pe Telegram, marți noapte, după ce a fost reținut într-un dosar penal sub bănuiala de corupție și trădare de patrie. Într-un mesaj transmis prin avocații săi, Dodon s-a declarat nevinovat, susținând că este victima unei justiții „dirijate politic” și că guvernarea lovește în opoziție ca să-și acopere eșecurile. „Nu e prima dată când am devenit ținta unei justiții regizate și dirijate politic. În ultimii ani au fost multe atacuri și am trecut prin diferit...