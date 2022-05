Cancelarul Germaniei, convins că Putin nu va câștiga războiul din Ucraina: „A ratat deja obiectivele strategice”

15:00

Americanii susțin din ce în ce mai puțin sancționarea Rusiei pentru atacarea Ucrainei dacă acest lucru afectează economia Statelor Unite, un semn al anxietății în creștere față de inflație și alte provocări, indică un sondaj de opinie. Ancheta Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research este un semnal de alarmă pentru eforturile Casei Albe de …