O nouă evadare de pe Aeroportul din Chișinău. Polițiștii de Frontieră au scăpat un cetățean turc căruia i s-a interzis intrarea în R Moldova

21:30

Procurorii ucraineni au publicat marți seară numele și fotografiile a opt bărbați care sunt căutați pentru uciderea unor civili ucraineni în zonele în care au acționat din apropierea Kievului. Printre ei se numără cetățeni bieloruși, parte a miliției private Wagner, asociată Kremlinului. Ei devin astfel primii străini care sunt puși sub acuzare în Ucraina, relatează The Guardian, citat de Libertatea. Între cei opt bărbați puși sub acuzare se numără cinci soldați ruși, un mercenar rus din grupar...