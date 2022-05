Sirius, Harry și Elon: Prenumele unice pe care le au moldovenii

16:30

„Cînd a început războiul, am intrat în panică, ca și toată lumea. Am vrut să rămîn în Odesa, însă soțul meu a insistat să merg în Moldova. Astfel, împreună cu fiul nostru de 11 ani, am venit la Bălți”, spune Tatyana, o refugiată din Ucraina. Mama, soțul și fiica ei de 20 de ani au trebuit să rămînă în Ucraina.Tatyana locuiește acum la rudele sale din Bălți, capitala de nord a țării. La recoman