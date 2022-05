Vicepremierul Nicu Popescu va efectua o vizită de lucru la Praga

17:30

Două mame ale unor marinari ruși ce făceau parte din echipajul navei amiral Moskva au relatat că li s-a cerut să semneze că moartea fiilor lor a fost cauzată de un accident, relatează revista The New Voice of Ukraine, preluată de Hotnews. Informația a fost dezvăluită de ediția europeană a ziarului Novaia Gazeta care a anunțat în luna martie că își suspendă activitățile în Rusia după ce a fost avertizat în mod repetat de autoritatea rusă de monitorizare a presei că ar fi încălcat legea privind „a...