De ziua sa, Parlamentul își deschide ușile pentru vizitatori

11:10

The New York Times publică o investigație video despre posibile crime de război comise de forțele rusești în Bucea. Imaginile filmate în data 4 martie de o cameră de supraveghere și de un martor ascuns într-o casă din apropiere arată un grup de opt bărbați care merg sub amenințarea armelor soldaților ruși, cu câteva minute înainte de a fi executați, potrivit Le Monde.