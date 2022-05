Marea Britanie și SUA vor înarma Republica Moldova

11:11

În războiul din Ucraina, Rusia cheltuieşte 900 de milioane de dolari pe zi. Cel mai recent calcul a fost făcut de revista americană „Sopref", specializată în sectorul militar.