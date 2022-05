(VIDEO) Germania: O persoană a decedat și 43 au fost rănite în urma unei tornade

16:40

The New York Times a publicat imagini în care civilii din Bucea, o suburbie din nordul Kievului, sunt conduși sub amenințarea armei de parașutiști ruși pe o stradă. Videoclipurile au fost filmate pe 4 martie de o cameră de supraveghere și de un martor dintr-o casă din apropiere.