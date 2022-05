Evenimentul săptămânii: Președintele Sandu a ținut un discurs în Parlamentul European!

11:10

Generația noastră a picat “testul libertății”. Nu am învățat să apreciem libertatea. Nu am învățat să fim liberi și cumsecade. Am confundat libertatea cu huliganismul, obrăznicia și libertatea de a vorbi aiurea. Franklin D Roosevelt: “În sensul cel mai adevărat, libertatea nu poate fi dăruită; libertatea trebuie câștigată”. Noi nu am câștigat libertatea. De asta […]