„Premiul Tudor Iașcenco” 2022 a fost oferit jurnaliștilor Viorica Tătaru și Andrei Captarenco

În R. Moldova, procedura de stabilire a gradului de dizabilitate este complicată și anevoioasă. Legea obligă persoanele cu probleme de sănătate, chiar și pe cei cu dificultăți severe, să-și confirme dizabilitatea anual sau chiar semestrial, iar asta le creează probleme multiple. Oamenii sunt nevoiți să cheltuie timp și bani pe drum, să aștepte în rând la medici, iar uneori chiar să ofere mită ca să grăbească lucrurile. Pentru a simplifica procedura de obținere a gradului de dizabilitate, a elimina lacunele existente, dar și corupția din sistem, în viitorul apropiat vor fi făcute mai multe modificări la actele normative în vigoare.Eugenia are 33 de ani și locuiește în Chișinău, iar de câțiva ani are grad de dizabilitate deoarece suferă de diabet zaharat. „Diabetul e pe viață și nu se mai tratează, dar în fiecare an sunt nevoită să trec comisia medicală pentru a-mi confirma dizabilitatea. E dificil deoarece la unii medici trebuie să aștepți și câteva luni până ajungi, la medicul neurolog m-am programat în ianuarie și abia acum mi-a venit rândul. Soțul a avut o situație și mai grea, am umblat câțiva ani pe drum până i-au dat gradul I, deoarece și-a pierdut un ochi. Au crezut probabil că…