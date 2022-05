Peste 13.000 de locuitori dintr-un complex rezidențial din Beijing, mutați în carantină forțată din cauza a 26 de cazuri de COVID

12:00

O operatiune de salvare a luptatorilor ucraineni de la uriasa otelarie Azovstal, ultimul punct de rezistenta in fata armatei ruse in portul strategic Mariupol, era in desfasurare marti, conform Kievului, care considera ca acesti soldati „si-au indeplinit” misiunea, relateaza AFP. Soldatii din garnizoana stationata la Azovstal, dintre care peste 260 au fost deja evacuati […] Post-ul Ultimii soldati de la Azovstal sunt evacuati, ei sunt dusi in Rusia. Kiev: „Si-au indeplinit misiunea de lupta. Comandantii au primit ordinul de a le salva viata” apare prima dată în Observatorul de Nord.