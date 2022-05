Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei. Ion Ceban: Susținem producătorii autohtoni

10:20

Inflația în Republica Moldova ar fi ajuns la 27%. Cel puțin asta spune primarul general Ion Ceban, care afirmă că aceasta guvernare ne are pe toți de prosti. “Contractele din banii publici toate sunt secrete de stat sau secrete comerciale. Gazprom, Energocom, Rîbnița etc. Ce are cu municipiul? Incompetența lor ne costă sute de milioane […] Articolul Inflația în R.Moldova ar fi ajuns la 27%? Ceban: Incompetența lor ne costă sute de milioane de lei. Bani care puteau ajunge la grădinițe, școli, spitale, drumuri, etc apare prima dată în Știri din Moldova.