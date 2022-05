Un nou lot de ajutor umanitar, oferit Ucrainei

21:50

Rusia va suspenda livrările de electricitate către Finlanda din acest weekend, începând de sâmbătă la ora 01:00, a anunțat furnizorul RAO Nordic, la o zi după ce Finlanda și-a anunțat intenția de a adera la NATO, scrie The Guardian. RAO Nordic, o filială a holdingului energetic rusesc de stat Inter...