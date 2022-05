BREAKING NEWS: Ministru britanic: Moldova ar trebui echipată conform standardului NATO

19:01

Am condamnat imediat războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Susținem suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei așa cum am făcut-o întotdeauna. Crimeea este Ucraina. DonbasThe post VIDEO: Maia Sandu: Crimeea este Ucraina. Donbas este Ucraina. Kievul este Ucraina. Și vor fi mereu … appeared first on Omniapres.