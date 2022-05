Prețuri mai mari la benzină în week-end

08:21

Întrebată la o conferință de presă cât de mult a afectat-o inflația mare din R. Moldova, premierul Natalia Gavrilița a răspuns că nu prea are timp pentru a-și cheltui banii. „Mi-aș dori să am timp să pot cheltui. Nu am timp pentru cumpărături”, a spus Natalia Gavrilița. Anterior, Gavrilița declara că ridică un salariu de […]