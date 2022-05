BNM: În aprilie situația pe piața valutară s-a îmbunătățit

09:40

Doi soţi din India şi-au dat fiul în judecată pe motiv că nu au încă un nepot. Ei i-au dat un termen limită de un an de zile sau, în caz contrar, să le plătească despăgubiri de 50 de milioane de rupii (615.000 de euro). Sanjeev şi Sadhana Prasad spun...