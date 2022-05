Universități din România și Republica Moldova, în clasamentul internațional „World University Rankings”

23:30

Filmul documentar „O scenă a memoriei – 100 de ani de Teatru Național la Chișinău”, dedicat istoriei Teatrului Național „Mihai Eminescu”, a fost prezentat în premieră la Chișinău, notează Radio Chișinău. „Timp de 10 ani s-a lucrat la cercetare și am găsit, o să vedeți și în film, imagini inedite cu anul 1924, cu spectatorii, aici în fața teatrului, în fața Clubului Nobilimii, în fața Teatrului Național de atunci. Am găsit în Arhivele de la București vocea marelui actor Costache Antoniu care a fost nouă ani actor la Teatrul Național și povestește cum a fost invitat în 1926 de directorul George Topârceanu să facă parte din trupa teatrului național din Chișinău. Am găsit imagini cu Miluță Gheorghiu în rolul Chiriței jucat pe scena sediului teatrului nostru actual, în 1957, și actorul Constantin Dinulescu care a fost prezent atunci ne-a acordat un interviu”, a declarat regizorul filmului Petru Hadârcă, în cadrul unei conferințe, organizate înainte de proiecție, subliniază sursa citată. Filmul face o incursiune în istorie și demonstrează cu documente de arhivă înființarea Teatrului Național din Chișinău de către mari personalități ale teatrului românesc, la doar câțiva ani după Unirea Basarabiei cu România în 1918. Demonstrează faptul că Teatrul Național de la Chișinău are o identitate românească, contrar propagandei sovietice, comuniste, care a susținut că edificiul a fost construit grație sovieticilor Alexandrov și Smirnov. Documentarul trece în revistă cei mai importanți ani ai istoriei Basarabiei în cei 100 de ani. „Documentarul face referire la perioada sovietică, la valurile de deportări și la încercarea de a induce în mentalul colectiv a ideii de limbă și cultură moldovenească. Unii actori au avut de suferit pentru că vorbeau ”prea românește” în condițiile în care limba română în varianta ei literară a fost interzisă. Românii din Basarabia erau considerați ca trădători, ca popor rău. Stalin a ținut un discurs și a zis că ”închin acest pahar pentru marele popor rus”, apoi i-a numit și pe ucraineni și a zis că de rând cu acestea popoare sunt și popoare rele. În categoria acestor popoare rele bineînțeles că erau și românii”, susține istoricul Elena Negru. Printre protagoniștii documentarului sunt și actori ai Teatrului Național Mihai Eminescu, dar și academicianul Mihai Cimpoi. Filmul, care este realizat de OWH studio cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei Moldova, va avea premiera duminică 22 mai și la București, iar pe 26 mai la Buzău. Articolul Documentarul „O scenă a memoriei –100 de ani de Teatru Național la Chișinău”, prezentat în premieră apare prima dată în InfoPrut.