În atenția transportatorilor cu mijloacele de transport fără marfă

15:01

Agenția de Mediu efectuează zilnic monitoringul radioactivităţii mediului pe teritoriul Republicii Moldova, monitoringul echivalentului dozei ambientale a radiației gama (fondul radioactiv al mediului) înregistrat la 7 stații cu monitorizare manuală (or. Soroca, or. Fălești, s. Cornești, s. Bravicea, or. Comrat, or. Leova, s. Bălțata), cu ajutorul dozimetrelor portabile UltraRadiac și DRG, și 5 stații cu […] Articolul Datele Agenției de Mediu despre nivelul fonului radioactiv din țară apare prima dată în AgroTV.