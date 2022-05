Șase persoane, printre care medici și farmaciști, cercetați penal pentru circulația ilegală a substanțelor narcotice în proporții mari

17:20

​Finlandeza Johanna Nordblad a înotat 103 metri sub gheață într-o singură respirație, stabilind un nou record mondial la scufundări nautice. Totodată, sportiva a folosit un echipament efectuat în Republica Moldova – încărcătura pentru gât Lobster Neck Weight, transmite Newsmaker.MD. Filmul „Ținând respirația: Scufundare sub gheață” (Hold Your Breath: The Ice Dive) este despre modul în […]