Nicu Popescu a avut o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei. Ce au discutat cei doi oficiali

Cotidianul american The New York Times a făcut publice noi dovezi despre cum soldații ruși au executat bărbați civili la Bucea. În mai multe imagini surprinse de camerele de supraveghere se vede cum soldații amenință cu arma mai mulți bărbați pe care îi împușcă lângă un gard, scrie Digi24. Toate acestea au avut loc în […] Articolul VIDEO The New York Times a publicat imagini cum soldații ruși care ucid civilii din Bucea apare prima dată în Realitatea.md.