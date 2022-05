Reacția PSRM la decizia lui Afanasenco, de a părăsi fracțiunea din CMC: „Jocuri politice de culise”

12:40

Autorităţile din Statele Unite au anunţat detectarea primului caz din acest an de „variola maimuței”, la o persoană care locuieşte în statul Massachusetts. Endemică în Africa de Vest, boala variola maimuței a fost depistată în ultima perioadă în mai multe state europene, după ce Marea Britanie a pus Europa în alertă în privința acestei boli […] The post Un nou virus în Europa. Ce este și cum se manifestă variola maimuței, boala depistată în mai multe țări appeared first on NewsMaker.