Bărbat din Cahul trimis în judecată pentru deposedarea persoanelor de bunuri în proporții deosebit de mari, prin escrocherie și uz de acte false

19:31

Autoritățile ruse au confiscat conturile bancare ale Google Rusia, astfel că filiala gigantului IT nu mai poate funcționa, a declarat un purtător de cuvânt al Google, potrivit The Guardian. Măsura vine după mai multe luni de presiuni eșuate ale autorităților ruse, care au cerut ștergerea conținutului considerat ilegal de Moscova, și după restricționarea unor media rusești … Articolul Conturile bancare ale filialei Google din Rusia au fost confiscate. Sucursala gigantului IT vrea să declare faliment apare prima dată în Punctul pe i.