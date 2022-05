Alertă cu bombă la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău

09:00

Vicepremierul Andrei Spînu, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, se arată convins că Republica Moldova nu va rămâne fără gaze naturale, în eventualitatea în care va fi sistat tranzitul prin Ucraina. Declarația are loc după ce Kievul a sistat în proporție de 1/3 tranzitul gazelor rusești spre Europa. De asemenea,...