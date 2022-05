Cursul valutar oficial la 20.05.2022

17:50

O rețea de trasee marcate pentru drumeții invită turiștii să descopere la pas priveliști naturale, obiective culturale și istorice din zona Codrilor Moldovei. Rețeaua de trasee pentru drumeții are lungimea de 48 km și conectează mai multe atracții turistice, istorice și culturale în regiunea Nisporeni, revigorând tradițiile locale. Fiecare dintre cele 4 segmente au fost... The post A fost lansată o rețea de trasee marcate pentru drumeții cu obiective culturale și istorice din Nisporeni appeared first on Portal de știri.