Horoscop 20 mai 2022

10:40

Germania intenţionează să înceteze să mai importe petrol din Rusia de la finele acestui an, indiferent dacă se ajunge sau nu la un acord la nivelul UE cu privire la The post Germania s-a decis – nu va mai importa petrol din Rusia first appeared on NEXTA. The post Germania s-a decis – nu va mai importa petrol din Rusia appeared first on NEXTA.