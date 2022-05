FMI, despre o eventuală demitere a lui Armașu: „BNM este independentă, însă trebuie trasă la răspundere pentru tot ce face”

08:30

Moldova și UE Președintele Maia Sandu a ținut un discurs în Parlamentul European (live). Sandu a vorbit despre războiul din Ucraina, neutralitatea Moldovei, aspirațiile țării noastre de a se integra în spațiul european și a solicitat ajutorul UE în vederea returnării banilor furați de «corupții fugari». Prețurile Guvernul a inclus uleiul de floarea soarelui în lista produselor importante din punct de vedere social. Autoritățile pot reglementa prețurile la produsele respective, limitând adaosul comercial […]